Сергей Собянин: туризм вносит все больший вклад в развитие Москвы

Доходы Москвы от туристического потока продолжают расти. Как отметил в личном блоге Сергей Собянин, в 2024 году гости города принесли экономике столицы более 1,5 триллиона рублей. В городскую казну от этого объема попало 210 миллиардов.

По сравнению с прошлым годом среднее количество посетителей ресторанов и кафе выросло более чем на 8%, средний чек увеличился почти на 11%, а выручка заведений – на 20%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.