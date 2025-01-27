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27 января, 10:45

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Сергей Собянин: туризм вносит все больший вклад в развитие Москвы

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Доходы Москвы от туристического потока продолжают расти. Как отметил в личном блоге Сергей Собянин, в 2024 году гости города принесли экономике столицы более 1,5 триллиона рублей. В городскую казну от этого объема попало 210 миллиардов.

По сравнению с прошлым годом среднее количество посетителей ресторанов и кафе выросло более чем на 8%, средний чек увеличился почти на 11%, а выручка заведений – на 20%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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