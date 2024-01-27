27 января, 16:45Новости
Новости часа: более 70 км воздушных проводов спрятали под землю в 2023 году – Собянин
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве под землю спрятали более 70 километров воздушных проводов в 2023 году. Об этом написал Сергей Собянин.
Выделенная полоса в 1,5 раза увеличила число поездок на городском транспорте по улице Борисовские Пруды, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
С 29 января до 30 июня на участке Кусковского тупика будет недоступна для движения одна полоса. Об этом заявили в столичном Дептрансе.