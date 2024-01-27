Больше 70 км кабелей убрали под землю в 2023 году – Собянин

В Москве активно занимаются уборкой проводов под землю. В 2023 году таким образом спрятали больше 70 километров кабелей. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Так, провода убрали в "студенческом квартале" в районе Бауманки, на Цветном бульваре, на Воробьевской набережной и около Южного речного вокзала. Их пакуют в специальные трубы, соединенные с кабельными колодцами, чтобы при необходимости через них можно было сделать ремонт или подключить новые линии.

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