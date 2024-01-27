Новости часа: капремонт трех корпусов Боткинской больницы завершат в 2024 году – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Капремонт трех корпусов Боткинской больницы завершат в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве проходят десятки мероприятий в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Выделенная полоса в 1,5 раза увеличила число поездок на городском транспорте по улице Борисовские Пруды. Об этом также пишет портал мэра и правительства Москвы.