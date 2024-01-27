Новости часа: капремонт трех корпусов Боткинской больницы завершат в 2024 году – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Капремонт еще трех корпусов Боткинской больницы завершат до конца года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Монтаж металлоконструкций ремонтного корпуса электродепо "Южное" завершили в Москве, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Благодаря выделенной полосе на улице Борисовские Пруды сократилось время в пути в часы пик. Об этом также говорится на портале мэра и правительства Москвы.