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Новости

27 января, 13:15

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Капитальный ремонт еще трех корпусов Боткинской больницы завершат в 2024 году – Собянин

Капитальный ремонт еще трех корпусов Боткинской больницы завершат в 2024 году – Собянин

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Еще три корпуса Боткинской больницы капитально отремонтируют в 2024 году. Об этом сообщил Сергей Собянин. Обновление ждет терапевтический корпус № 8, лечебный №2 и научно-академический № 10.

Строители приведут в порядок фасады и кровли, заменят внутренние инженерные системы, окна и двери, обновят входные группы и установят новые лифты и пандусы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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