Новости часа: Собянин поздравил ветеранов ВОВ с 80-й годовщиной снятия блокады Ленинграда

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин поздравил ветеранов ВОВ, жителей столицы и Санкт-Петербурга с 80-й годовщиной снятия блокады Ленинграда.

Более 60 тысяч человек посетили детский павильон Московского транспорта с момента открытия. Об этом сообщает столичный Дептранс.

В "Московской технической школе" открыли три курса по искусственному интеллекту в промышленности, пишет портал мэра и правительства Москвы.