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27 января, 12:45

Новости

Новости часа: Собянин поздравил ветеранов ВОВ с 80-й годовщиной снятия блокады Ленинграда

Новости часа: Собянин поздравил ветеранов ВОВ с 80-й годовщиной снятия блокады Ленинграда

Мэр Москвы: более 70 км воздушных проводов спрятали под землю в 2023 году

Мэр Москвы поздравил ветеранов с 80-й годовщиной снятия блокады Ленинграда

Новости часа: 260 предприятий участвуют в нацпроекте "Производительность труда" – Собянин

Собянин: в Москве рекордно низкий уровень безработицы

Сергей Собянин поздравил ветеранов с 80-й годовщиной снятия блокады Ленинграда

Новости часа: столичные медработники в 2024 году получат свыше 140 тыс комплектов униформы

Новости часа: число электробусов в столице до конца 2024 года возрастет в 1,5 раза

Новости часа: более 300 человек переедут в новостройку в районе Филевский Парк

Мэр Москвы рассказал о создании городского вокзала Петровско-Разумовская

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин поздравил ветеранов ВОВ, жителей столицы и Санкт-Петербурга с 80-й годовщиной снятия блокады Ленинграда.

Более 60 тысяч человек посетили детский павильон Московского транспорта с момента открытия. Об этом сообщает столичный Дептранс.

В "Московской технической школе" открыли три курса по искусственному интеллекту в промышленности, пишет портал мэра и правительства Москвы.

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