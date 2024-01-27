27 января, 12:30Новости
Мэр Москвы поздравил ветеранов с 80-й годовщиной снятия блокады Ленинграда
27 января отмечается 80-я годовщина снятия блокады Ленинграда. Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, жителей Москвы и Санкт-Петербурга с памятной датой.
Мэр отметил, что этот день навсегда вошел в историю благодаря подвигу людей в осажденном городе, которые 900 дней поддерживали друг друга, самоотверженно сражались и верили в победу.
Тем временем в столице по случаю юбилея снятия блокады проводят множество мероприятий, приуроченных к годовщине: тематические выставки, концерты, кинопоказы, лекции, уроки мужества.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.