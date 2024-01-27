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Новости

27 января, 11:45

Новости

Новости часа: 260 предприятий участвуют в нацпроекте "Производительность труда" – Собянин

Новости часа: 260 предприятий участвуют в нацпроекте "Производительность труда" – Собянин

Собянин: в Москве рекордно низкий уровень безработицы

Сергей Собянин поздравил ветеранов с 80-й годовщиной снятия блокады Ленинграда

Новости часа: столичные медработники в 2024 году получат свыше 140 тыс комплектов униформы

Новости часа: число электробусов в столице до конца 2024 года возрастет в 1,5 раза

Новости часа: более 300 человек переедут в новостройку в районе Филевский Парк

Мэр Москвы рассказал о создании городского вокзала Петровско-Разумовская

Новости часа: число электробусов в Москве увеличится в 1,5 раза до конца 2024 года

Собянин: городской вокзал Петровско-Разумовская объединит МЦД-1, МЦД-3 и метро

Собянин рассказал о планах расширения электробусного парка Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 260 столичных предприятий участвуют в нацпроекте "Производительность труда". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Противоаварийные работы начали в главном доме городской усадьбы в Хамовниках, пишет портал мэра и правительства Москвы.

Детеныш косатки Наи погиб в "Москвариуме" из-за врожденного заболевания. Об этом сообщает сайт центра.

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