Новости часа: 260 предприятий участвуют в нацпроекте "Производительность труда" – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 260 столичных предприятий участвуют в нацпроекте "Производительность труда". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Противоаварийные работы начали в главном доме городской усадьбы в Хамовниках, пишет портал мэра и правительства Москвы.

Детеныш косатки Наи погиб в "Москвариуме" из-за врожденного заболевания. Об этом сообщает сайт центра.