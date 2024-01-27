Сергей Собянин поздравил ветеранов с 80-й годовщиной снятия блокады Ленинграда

27 января отмечается 80-я годовщина снятия блокады Ленинграда. Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, жителей Москвы и Санкт-Петербурга с памятной датой.

Мэр отметил, что этот день навсегда вошел в историю благодаря подвигу людей в осажденном городе, которые 900 дней поддерживали друг друга, самоотверженно сражались и верили в победу.

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