Новости часа: столичные медработники в 2024 году получат свыше 140 тыс комплектов униформы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Столичные медицинские работники в этом году получат свыше 140 000 комплектов новой униформы. Это информация Сергея Собянина.

Для детей с тяжелым диагнозом в Москве закупят инвалидные коляски из Китая, заявили в департаменте труда и социальной защиты населения.

Около 130 мероприятий по повышению финансовой грамотности провели в Москве в прошлом году. Это информация столичного Депфина.