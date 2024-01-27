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Новости

27 января, 00:00

Город

Новости часа: столичные медработники в 2024 году получат свыше 140 тыс комплектов униформы

Новости часа: столичные медработники в 2024 году получат свыше 140 тыс комплектов униформы

Новости часа: число электробусов в столице до конца 2024 года возрастет в 1,5 раза

Новости часа: более 300 человек переедут в новостройку в районе Филевский Парк

Мэр Москвы рассказал о создании городского вокзала Петровско-Разумовская

Новости часа: число электробусов в Москве увеличится в 1,5 раза до конца 2024 года

Собянин: городской вокзал Петровско-Разумовская объединит МЦД-1, МЦД-3 и метро

Собянин рассказал о планах расширения электробусного парка Москвы

Собянин: город продолжит обеспечивать столичных медиков форменной одеждой

Собянин: Москва получит более 800 новых электробусов до конца года

Новости часа: Собянин рассказал, как детские школы искусств делают комфортными

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Столичные медицинские работники в этом году получат свыше 140 000 комплектов новой униформы. Это информация Сергея Собянина.

Для детей с тяжелым диагнозом в Москве закупят инвалидные коляски из Китая, заявили в департаменте труда и социальной защиты населения.

Около 130 мероприятий по повышению финансовой грамотности провели в Москве в прошлом году. Это информация столичного Депфина.

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