Собянин: сохранение архитектурного облика столицы – одна из важных задач городских служб

Выявление незаконных построек помогает беречь архитектурный облик Москвы. Это одна из важных задач городских служб, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Всего за 2022 год в центре города восстановлено 144 объекта, среди них – 14 объектов культурного наследия. Особое внимание уделяется реставрации ветхих построек и исторических зданий.

Один из таких примеров – восстановление доходного дома на улице Остоженке. Нарушения удалось избежать и в районе Арбат в Староконюшенном переулке. Там между объектами культурного наследия самовольно возводили трехэтажное здание.

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