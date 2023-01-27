Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января, 20:00

Город

Собянин: сохранение архитектурного облика столицы – одна из важных задач городских служб

Собянин: сохранение архитектурного облика столицы – одна из важных задач городских служб

Собянин: количество погибших на дорогах Москвы снизилось более чем в 2,5 раза с 2010 года

Новости часа: вертолет Ми-8 во Внуково повредил рулевой винт до взлета

Собянин: Москва остается лидером по безопасности дорожного движения в России

Собянин: более 70% пассажиров МЦД пользуются бесплатной пересадкой на метро и МЦК

Собянин: фармкластер в ОЭЗ "Технополис "Москва" займет лидирующие позиции в стране

Новости часа: в Зеленограде создают уникальный фармацевтический кластер

Новости часа: в Зеленограде запустили производственную линию на новом лекарственном заводе

Собянин и Матвиенко открыли в Зеленограде завод по производству лекарств

Собянин рассказал о принципах работы "Искреннего сервиса" в МФЦ, поликлиниках и больницах

Выявление незаконных построек помогает беречь архитектурный облик Москвы. Это одна из важных задач городских служб, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Всего за 2022 год в центре города восстановлено 144 объекта, среди них – 14 объектов культурного наследия. Особое внимание уделяется реставрации ветхих построек и исторических зданий.

Один из таких примеров – восстановление доходного дома на улице Остоженке. Нарушения удалось избежать и в районе Арбат в Староконюшенном переулке. Там между объектами культурного наследия самовольно возводили трехэтажное здание.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика