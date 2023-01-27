Собянин: количество погибших на дорогах Москвы снизилось более чем в 2,5 раза с 2010 года

Москва остается лидером по безопасности дорожного движения в России. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

По его словам, число ДТП с пострадавшими в Москве в 2022 году снизилось на 34% в сравнении с показателями 2010 года, а количество погибших на дорогах сократилось более чем в 2,5 раза.

Кроме того, мэр заявил, что уровень социального риска по итогам 2022 года соответствует показателям развитых стран мира. Таких цифр удалось добиться благодаря комплексному подходу к развитию городской транспортной системы и взаимодействию с Госавтоинспекцией.

Собянин также отметил, что в городе разрабатывают и внедряют новую модель прогноза и предотвращения ДТП. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.