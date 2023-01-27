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27 января, 14:30

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Собянин: Москва остается лидером по безопасности дорожного движения в России

Собянин: Москва остается лидером по безопасности дорожного движения в России

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Москва остается лидером по безопасности дорожного движения в России. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

По его словам, число ДТП с пострадавшими в Москве в 2022 году снизилось на 34% в сравнении с показателями 2010 года, а количество погибших на дорогах сократилось более чем в 2,5 раза.

Кроме того, мэр заявил, что уровень социального риска по итогам 2022 года соответствует показателям развитых стран мира. Таких цифр удалось добиться благодаря комплексному подходу к развитию городской транспортной системы и взаимодействию с Госавтоинспекцией.

Собянин также отметил, что в городе разрабатывают и внедряют новую модель прогноза и предотвращения ДТП. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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