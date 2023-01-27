Собянин: более 70% пассажиров МЦД пользуются бесплатной пересадкой на метро и МЦК

Более 70% пассажиров Московских центральных диаметров (МЦД) делают бесплатную пересадку на метро и МЦК. Об этом написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, такие пересадки возможны на 22 станциях МЦД. За проезд можно платить картой "Тройка" или банковской картой.

Также в этом году планируют открыть две новые линии. Таким образом, сеть наземного метро свяжет более 40 районов Москвы с городами области.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.