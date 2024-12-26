Новости часа: семь знаковых объектов благоустроили в СЗАО в этом году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В этом году в Северо-Западном округе Москвы благоустроили семь знаковых объектов, заявил Сергей Собянин.

В московские больницы и федеральные медицинские центры поступили девять россиян, выживших в авиакатастрофе в Казахстане, сообщили в департаменте здравоохранения столицы.

Онлайн-сервисом Главархива Москвы, который помогает найти предков, воспользовались почти 13 миллионов человек, рассказала заммэра Анастасия Ракова.