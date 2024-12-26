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Новости

Новости

26 декабря, 17:30

Новости

Новости часа: семь знаковых объектов благоустроили в СЗАО в этом году

Новости часа: семь знаковых объектов благоустроили в СЗАО в этом году

Собянин объявил об открытии нового моста между Филевской и Мнёвниковской поймами

Собянин рассказал, как город поддерживает научные проекты столичных медиков

Новости часа: Сергей Собянин объявил об открытии нового моста через Москву-реку

Сергей Собянин объявил об открытии нового моста через Москву-реку

Новости часа: москвичи стали жить дольше в среднем на 5 лет

Сергей Собянин рассказал о росте продолжительности жизни в Москве

Собянин: время ожидания приема к врачу сократилось с 30 до 7 минут в поликлиниках Москвы

Новости часа: объем венчурных инвестиций в технологические компании будет увеличен

Мэр Москвы: объем венчурных инвестиций до 2030 года будет увеличен в два раза

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В этом году в Северо-Западном округе Москвы благоустроили семь знаковых объектов, заявил Сергей Собянин.

В московские больницы и федеральные медицинские центры поступили девять россиян, выживших в авиакатастрофе в Казахстане, сообщили в департаменте здравоохранения столицы.

Онлайн-сервисом Главархива Москвы, который помогает найти предков, воспользовались почти 13 миллионов человек, рассказала заммэра Анастасия Ракова.

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