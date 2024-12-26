Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 декабря, 15:45

Новости

Собянин рассказал, как город поддерживает научные проекты столичных медиков

Собянин рассказал, как город поддерживает научные проекты столичных медиков

Новости часа: Сергей Собянин объявил об открытии нового моста через Москву-реку

Сергей Собянин объявил об открытии нового моста через Москву-реку

Новости часа: москвичи стали жить дольше в среднем на 5 лет

Сергей Собянин рассказал о росте продолжительности жизни в Москве

Собянин: время ожидания приема к врачу сократилось с 30 до 7 минут в поликлиниках Москвы

Новости часа: объем венчурных инвестиций в технологические компании будет увеличен

Мэр Москвы: объем венчурных инвестиций до 2030 года будет увеличен в два раза

Сергей Собянин рассказал, какие объекты благоустроили на северо-западе Москвы

Мэр Москвы обсудил с депутатами МГД планы развития города

В Москве выбрали 35 победителей грантовой программы для медицинских организаций. Сергей Собянин сообщил, что проекты будут реализованы за 1–3 года. Среди них – тест-системы для онкологии, импланты нового типа, технологии прогнозирования болезни Альцгеймера и мембраны для восстановления барабанной перепонки, создаваемые на биопринтере.

Как отметил главный врач поликлиники № 220 Андрей Тяжельников, совместный проект с учеными из Сколтеха позволит выявлять заболевания мозга на ранних стадиях и улучшить качество жизни пациентов.

Всего было подано более 200 заявок. С 2022 года поддержано 142 проекта. На грантовую программу ежегодно выделяется более миллиарда рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквымедицинавидеоРоман КарловАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика