Собянин рассказал, как город поддерживает научные проекты столичных медиков

В Москве выбрали 35 победителей грантовой программы для медицинских организаций. Сергей Собянин сообщил, что проекты будут реализованы за 1–3 года. Среди них – тест-системы для онкологии, импланты нового типа, технологии прогнозирования болезни Альцгеймера и мембраны для восстановления барабанной перепонки, создаваемые на биопринтере.

Как отметил главный врач поликлиники № 220 Андрей Тяжельников, совместный проект с учеными из Сколтеха позволит выявлять заболевания мозга на ранних стадиях и улучшить качество жизни пациентов.

Всего было подано более 200 заявок. С 2022 года поддержано 142 проекта. На грантовую программу ежегодно выделяется более миллиарда рублей.

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