Новости часа: москвичи стали жить дольше в среднем на 5 лет

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Средняя продолжительность жизни москвичей увеличилась с 74 до 79 лет. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Городские службы будут работать в усиленном режиме во время праздников, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Около 320 столичных предприятий выпускают продукты для новогоднего стола, заявил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.