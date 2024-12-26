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Новости

26 декабря, 13:45

Новости

Новости часа: москвичи стали жить дольше в среднем на 5 лет

Новости часа: москвичи стали жить дольше в среднем на 5 лет

Сергей Собянин рассказал о росте продолжительности жизни в Москве

Собянин: время ожидания приема к врачу сократилось с 30 до 7 минут в поликлиниках Москвы

Новости часа: объем венчурных инвестиций в технологические компании будет увеличен

Мэр Москвы: объем венчурных инвестиций до 2030 года будет увеличен в два раза

Сергей Собянин рассказал, какие объекты благоустроили на северо-западе Москвы

Мэр Москвы обсудил с депутатами МГД планы развития города

Собянин: метро, МЦК и наземный транспорт будут работать всю новогоднюю ночь

Новости часа: время ожидания приема врача в Москве сократилось с 30 минут до 7

Новости часа: Собянин сообщил о планах обновить поезда на Замоскворецкой линии метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Средняя продолжительность жизни москвичей увеличилась с 74 до 79 лет. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Городские службы будут работать в усиленном режиме во время праздников, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Около 320 столичных предприятий выпускают продукты для новогоднего стола, заявил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

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