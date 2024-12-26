26 декабря, 11:45Новости
Новости часа: объем венчурных инвестиций в технологические компании будет увеличен
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Объем венчурных инвестиций в техкомпании планируют увеличить в два раза до 2030 года. Об этом заявил Сергей Собянин.
Каждая седьмая москвичка, имеющая направление, сдала тест на фертильность за 3 месяца, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
Более 200 дополнительных междугородных поездов пустят в Москве в праздники, пишет портал mos.ru.