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Новости

26 декабря, 11:45

Новости

Новости часа: объем венчурных инвестиций в технологические компании будет увеличен

Новости часа: объем венчурных инвестиций в технологические компании будет увеличен

Мэр Москвы: объем венчурных инвестиций до 2030 года будет увеличен в два раза

Сергей Собянин рассказал, какие объекты благоустроили на северо-западе Москвы

Мэр Москвы обсудил с депутатами МГД планы развития города

Собянин: метро, МЦК и наземный транспорт будут работать всю новогоднюю ночь

Новости часа: время ожидания приема врача в Москве сократилось с 30 минут до 7

Новости часа: Собянин сообщил о планах обновить поезда на Замоскворецкой линии метро

Собянин освободил Торсунова от должности главы департамента столичного ЖКХ

Собянин заявил, что программа реновации будет полностью выполнена в 2032 году

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги и рассказал о планах развития Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Объем венчурных инвестиций в техкомпании планируют увеличить в два раза до 2030 года. Об этом заявил Сергей Собянин.

Каждая седьмая москвичка, имеющая направление, сдала тест на фертильность за 3 месяца, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Более 200 дополнительных междугородных поездов пустят в Москве в праздники, пишет портал mos.ru.

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