Новости часа: объем венчурных инвестиций в технологические компании будет увеличен

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Объем венчурных инвестиций в техкомпании планируют увеличить в два раза до 2030 года. Об этом заявил Сергей Собянин.

Каждая седьмая москвичка, имеющая направление, сдала тест на фертильность за 3 месяца, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Более 200 дополнительных междугородных поездов пустят в Москве в праздники, пишет портал mos.ru.