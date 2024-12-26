Сергей Собянин рассказал, какие объекты благоустроили на северо-западе Москвы

На северо-западе столицы в этом году благоустроили семь знаковых объектов. Об изменениях Сергей Собянин рассказал в своем блоге. Среди ключевых преобразований – набережные вдоль Сходненского канала: добавились новые зоны отдыха на территории от Восточного моста до стадиона "Тушино".

Жилой микрорайон у станции метро "Щукинская" и сквер "Юность" также претерпели изменения. В последнем обустроили яркие игровые зоны и необычные комплексы для детей.

Начальник управления ЖКХ и благоустройства префектуры СЗАО Николай Стволов отметил, что обновили детские и спортивные площадки, а также добавили зоны для выгула животных. Все работы проводились в тесном взаимодействии с местными жителями.

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