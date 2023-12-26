26 декабря, 23:45Общество
Новости часа: число пользователей сервиса "Моя семья" превысило 10 млн человек
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Количество пользователей генеалогического сервиса "Моя семья" превысило 10 миллионов человек. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Участок Андроновского шоссе перекроют с 29 декабря до 30 июня следующего года из-за строительных работ. Об этом сообщил столичный Дептранс.
Больше 500 тысяч пассажиров планирует обслужить аэропорт Домодедово в пиковый день вылетов 29 декабря. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.