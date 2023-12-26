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Новости

26 декабря, 23:45

Общество

Новости часа: число пользователей сервиса "Моя семья" превысило 10 млн человек

Новости часа: число пользователей сервиса "Моя семья" превысило 10 млн человек

Новости часа: программа на 75 специальностей развернута в центре "Профессии будущего"

Новости часа: Собянин рассказал о достижениях московских строителей

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 декабря

Новости часа: 115 километров дорог было построено в 2023 году в столице

Собянин рассказал о главных достижениях Москвы в строительной сфере

"Мой район. Навигатор": Собянин открыл электробусный парк "Салтыковка" в Новокосине

Собянин открыл городской центр "Профессии будущего"

Собянин открыл городской центр "Профессии будущего"

Новости часа: Собянин открыл городской центр "Профессии будущего"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Количество пользователей генеалогического сервиса "Моя семья" превысило 10 миллионов человек. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Участок Андроновского шоссе перекроют с 29 декабря до 30 июня следующего года из-за строительных работ. Об этом сообщил столичный Дептранс.

Больше 500 тысяч пассажиров планирует обслужить аэропорт Домодедово в пиковый день вылетов 29 декабря. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

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