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Новости

Новости

26 декабря, 23:00

Общество

Новости часа: программа на 75 специальностей развернута в центре "Профессии будущего"

Новости часа: программа на 75 специальностей развернута в центре "Профессии будущего"

Новости часа: Собянин рассказал о достижениях московских строителей

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 декабря

Новости часа: 115 километров дорог было построено в 2023 году в столице

Собянин рассказал о главных достижениях Москвы в строительной сфере

"Мой район. Навигатор": Собянин открыл электробусный парк "Салтыковка" в Новокосине

Собянин открыл городской центр "Профессии будущего"

Собянин открыл городской центр "Профессии будущего"

Новости часа: Собянин открыл городской центр "Профессии будущего"

Собянин открыл кадровый центр "Профессии будущего" на улице Щепкина

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В центре "Профессии будущего" развернута программа на 75 специальностей. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В Москве тестируют более 10 сервисов искусственного интеллекта, в том числе для постановки медицинских диагнозов. Об этом рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Перехватывающие парковки у станций метро "Алма-Атинская" и "Пятницкое шоссе" откроются 27 декабря. Об этом сообщил столичный Дептранс.

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