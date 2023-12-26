26 декабря, 23:00Общество
Новости часа: программа на 75 специальностей развернута в центре "Профессии будущего"
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В центре "Профессии будущего" развернута программа на 75 специальностей. Об этом сообщил Сергей Собянин.
В Москве тестируют более 10 сервисов искусственного интеллекта, в том числе для постановки медицинских диагнозов. Об этом рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
Перехватывающие парковки у станций метро "Алма-Атинская" и "Пятницкое шоссе" откроются 27 декабря. Об этом сообщил столичный Дептранс.