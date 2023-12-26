Новости часа: Собянин рассказал о достижениях московских строителей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Среди достижений московских строителей стали 14 новых станций метро и открытие движения по Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом сообщил Сергей Собянин.

Правительство Москвы передало 20 электромобилей "Москвич" столичному управлению МЧС России. Об этом сообщил столичный Дептранс.

Инвесторы реорганизуют в Москве участки бывших промзон площадью около 280 гектаров. Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.