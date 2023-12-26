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26 декабря, 22:00

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Новости часа: Собянин рассказал о достижениях московских строителей

Новости часа: Собянин рассказал о достижениях московских строителей

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 декабря

Новости часа: 115 километров дорог было построено в 2023 году в столице

Собянин рассказал о главных достижениях Москвы в строительной сфере

"Мой район. Навигатор": Собянин открыл электробусный парк "Салтыковка" в Новокосине

Собянин открыл городской центр "Профессии будущего"

Собянин открыл городской центр "Профессии будущего"

Новости часа: Собянин открыл городской центр "Профессии будущего"

Собянин открыл кадровый центр "Профессии будущего" на улице Щепкина

Новости часа: более 10 млн человек пользуются онлайн-сервисом по генеалогии "Моя семья"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Среди достижений московских строителей стали 14 новых станций метро и открытие движения по Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом сообщил Сергей Собянин.

Правительство Москвы передало 20 электромобилей "Москвич" столичному управлению МЧС России. Об этом сообщил столичный Дептранс.

Инвесторы реорганизуют в Москве участки бывших промзон площадью около 280 гектаров. Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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