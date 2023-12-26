Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 декабря

В Москве открылся центр "Профессии будущего", в котором школьники могут пройти комплексную профориентацию и выбрать подходящий колледж. Помогать в центре будут не только молодежи, но и взрослым – они получат возможность всего за три месяца освоить новую профессию.

Парковки в Москве будут бесплатными в течение всех праздничных дней – с 1 по 8 января. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. По словам мэра, это касается всех улиц, включая те, где действуют повышенные тарифы. Исключение – парковки со шлагбаумом.

Москвичей с наступающими праздниками поздравили 100 Дедов Морозов. Они проехали по трем линиям метро, а также по МЦК и МЦД-4 и подарили пассажирам новогодние сувениры. Всего жители столицы получили в подарок 15 тысяч елочных игрушек.

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