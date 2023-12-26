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Новости

26 декабря, 21:00

Транспорт

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 декабря

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 декабря

Новости часа: 115 километров дорог было построено в 2023 году в столице

Собянин рассказал о главных достижениях Москвы в строительной сфере

"Мой район. Навигатор": Собянин открыл электробусный парк "Салтыковка" в Новокосине

Собянин открыл городской центр "Профессии будущего"

Собянин открыл городской центр "Профессии будущего"

Новости часа: Собянин открыл городской центр "Профессии будущего"

Собянин открыл кадровый центр "Профессии будущего" на улице Щепкина

Новости часа: более 10 млн человек пользуются онлайн-сервисом по генеалогии "Моя семья"

Новости часа: число материалов сервиса "Моя семья" достигло почти 11 млн страниц

В Москве открылся центр "Профессии будущего", в котором школьники могут пройти комплексную профориентацию и выбрать подходящий колледж. Помогать в центре будут не только молодежи, но и взрослым – они получат возможность всего за три месяца освоить новую профессию.

Парковки в Москве будут бесплатными в течение всех праздничных дней – с 1 по 8 января. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. По словам мэра, это касается всех улиц, включая те, где действуют повышенные тарифы. Исключение – парковки со шлагбаумом.

Москвичей с наступающими праздниками поздравили 100 Дедов Морозов. Они проехали по трем линиям метро, а также по МЦК и МЦД-4 и подарили пассажирам новогодние сувениры. Всего жители столицы получили в подарок 15 тысяч елочных игрушек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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