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Новости

26 декабря, 19:30

Новости

Новости часа: 115 километров дорог было построено в 2023 году в столице

Новости часа: 115 километров дорог было построено в 2023 году в столице

Собянин рассказал о главных достижениях Москвы в строительной сфере

"Мой район. Навигатор": Собянин открыл электробусный парк "Салтыковка" в Новокосине

Собянин открыл городской центр "Профессии будущего"

Собянин открыл городской центр "Профессии будущего"

Новости часа: Собянин открыл городской центр "Профессии будущего"

Собянин открыл кадровый центр "Профессии будущего" на улице Щепкина

Новости часа: более 10 млн человек пользуются онлайн-сервисом по генеалогии "Моя семья"

Новости часа: число материалов сервиса "Моя семья" достигло почти 11 млн страниц

Новости часа: парковки в Москве будут бесплатными с 1 по 8 января 2024 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 115 километров дорог было построено в 2023 году в столице. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В Москве тестируют более 10 сервисов искусственного интеллекта в области здравоохранения. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Специальный кинопавильон появится на катке в Парке Горького в Москве. Об этом сообщила пресс-служба парка.

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