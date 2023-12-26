Новости часа: 115 километров дорог было построено в 2023 году в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 115 километров дорог было построено в 2023 году в столице. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В Москве тестируют более 10 сервисов искусственного интеллекта в области здравоохранения. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Специальный кинопавильон появится на катке в Парке Горького в Москве. Об этом сообщила пресс-служба парка.