Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 декабря, 13:45

Общество

Новости часа: более 10 млн человек пользуются онлайн-сервисом по генеалогии "Моя семья"

Новости часа: более 10 млн человек пользуются онлайн-сервисом по генеалогии "Моя семья"

Новости часа: число материалов сервиса "Моя семья" достигло почти 11 млн страниц

Новости часа: парковки в Москве будут бесплатными с 1 по 8 января 2024 года

Археологи Москвы в этом сезоне сделали 8,9 тыс уникальных находок – Собянин

Собянин: сервису "Моя семья" московского Главархива исполнилось три года

Собянин: сервису "Моя семья" московского Главархива исполнилось три года

За 12 лет археологи обнаружили в Москве более 100 тыс находок – Собянин

Собянин: в Бирюлеве и Отрадном открылись новые городские поликлиники

В новогодние праздники парковка в Москве будет бесплатной – Собянин

Собянин: в Москве открылся шестой по счету электробусный парк

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 10 миллионов человек пользуются онлайн-сервисом по генеалогии "Моя семья". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 40 новостроек ввели в эксплуатацию на северо-востоке Москвы с начала программы реновации. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Исторический корпус МГТУ Баумана реконструировали в Москве, рассказали в пресс-службе Мосгосстройнадзора. Объект воссоздавали по сохранившимся архивным материалам.

Читайте также
мэр МосквыобществогородреновациявидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика