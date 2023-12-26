Новости часа: более 10 млн человек пользуются онлайн-сервисом по генеалогии "Моя семья"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 10 миллионов человек пользуются онлайн-сервисом по генеалогии "Моя семья". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 40 новостроек ввели в эксплуатацию на северо-востоке Москвы с начала программы реновации. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.



Исторический корпус МГТУ Баумана реконструировали в Москве, рассказали в пресс-службе Мосгосстройнадзора. Объект воссоздавали по сохранившимся архивным материалам.