Новости часа: число материалов сервиса "Моя семья" достигло почти 11 млн страниц

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число материалов сервиса Главархива Москвы "Моя семья" достигло почти 11 миллионов страниц. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Число инфицированных COVID-19 в Москве снизилось на 25%. Таковы данные сайта "Объясняем.РФ".

Почти трем тысячам семей на юге Москвы помогли бесплатно переехать по программе реновации. Об этом сообщил департамент городского имущества.