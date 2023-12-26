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Новости

Новости

26 декабря, 13:00

Общество

Новости часа: число материалов сервиса "Моя семья" достигло почти 11 млн страниц

Новости часа: число материалов сервиса "Моя семья" достигло почти 11 млн страниц

Новости часа: парковки в Москве будут бесплатными с 1 по 8 января 2024 года

Археологи Москвы в этом сезоне сделали 8,9 тыс уникальных находок – Собянин

Собянин: сервису "Моя семья" московского Главархива исполнилось три года

Собянин: сервису "Моя семья" московского Главархива исполнилось три года

За 12 лет археологи обнаружили в Москве более 100 тыс находок – Собянин

Собянин: в Бирюлеве и Отрадном открылись новые городские поликлиники

В новогодние праздники парковка в Москве будет бесплатной – Собянин

Собянин: в Москве открылся шестой по счету электробусный парк

Новости часа: Собянин вручил городские награды московским учителям

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число материалов сервиса Главархива Москвы "Моя семья" достигло почти 11 миллионов страниц. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Число инфицированных COVID-19 в Москве снизилось на 25%. Таковы данные сайта "Объясняем.РФ".

Почти трем тысячам семей на юге Москвы помогли бесплатно переехать по программе реновации. Об этом сообщил департамент городского имущества.

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