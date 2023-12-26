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26 декабря, 11:30

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Собянин: сервису "Моя семья" московского Главархива исполнилось три года

Собянин: сервису "Моя семья" московского Главархива исполнилось три года

Собянин: сервису "Моя семья" московского Главархива исполнилось три года

За 12 лет археологи обнаружили в Москве более 100 тыс находок – Собянин

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Число материалов сервиса Главархива Москвы "Моя семья" достигло 11 миллионов страниц, а количество пользователей превысило 10 миллионов. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Бесплатный онлайн-сервис запустили три года назад, и с тех пор каждый месяц его дополняют новыми документами. В основном, на сайте хранятся отсканированные метрические книги Москвы и Московской губернии с записями о рождении, браке и смерти жителей с 1694 до 1917 года.

В дополнение к "Моей семье" в столице создали портал "Поиск по архивам". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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