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26 декабря, 11:15

Новости

Собянин: сервису "Моя семья" московского Главархива исполнилось три года

Собянин: сервису "Моя семья" московского Главархива исполнилось три года

За 12 лет археологи обнаружили в Москве более 100 тыс находок – Собянин

Собянин: в Бирюлеве и Отрадном открылись новые городские поликлиники

В новогодние праздники парковка в Москве будет бесплатной – Собянин

Собянин: в Москве открылся шестой по счету электробусный парк

Новости часа: Собянин вручил городские награды московским учителям

"Мой район. Навигатор": свыше 72 тыс торговых объектов украсили в Москве к Новому Году

Новости часа: Собянин наградил учителей за вклад в систему образования Москвы

Новости часа: электробусный парк в Новокосине позволит запустить 12 маршрутов в 2024 году

Сергей Собянин вручил городские награды московским учителям

Сервис "Моя семья" уже три года помогает москвичам искать своих предков. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Тем временем СМИ пишут, что Московский международный фестиваль студенческого предпринимательства пройдет в Москве 26 января. Участников ждут мастер-классы, встречи с бизнесменами и ярмарка вакансий.

Также Агентство "Москва" заявило о снижении количества случаев травмирования на МЖД на 12,5%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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