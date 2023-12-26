Собянин: сервису "Моя семья" московского Главархива исполнилось три года

Сервис "Моя семья" уже три года помогает москвичам искать своих предков. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Тем временем СМИ пишут, что Московский международный фестиваль студенческого предпринимательства пройдет в Москве 26 января. Участников ждут мастер-классы, встречи с бизнесменами и ярмарка вакансий.

Также Агентство "Москва" заявило о снижении количества случаев травмирования на МЖД на 12,5%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.