Собянин открыл 13-й по счету современный вокзал на Киевском направлении МЖД

Сергей Собянин и генеральный директор ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров открыли после реконструкции пригородный вокзал Переделкино. Во время работ одноименная станция продолжала работать. Для пассажиров делали временные платформы.

Мэр города сообщил, что вокзал станет частью наземного метро и войдет в состав МЦД-4. Также он рассказал, что появятся не только новые диаметры, но и обновится подвижной состав: в Москву поставят 26 поездов "Иволга". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.