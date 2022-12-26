Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 декабря, 18:15

Город

Собянин открыл 13-й по счету современный вокзал на Киевском направлении МЖД

Собянин открыл 13-й по счету современный вокзал на Киевском направлении МЖД

Собянин открыл после реконструкции современный вокзал Переделкино

Собянин вручил государственные и городские награды выдающимся москвичам

Собянин открыл 13-й по счету современный вокзал на Киевском направлении МЖД

Новости часа: МЦД-3 и МЦД-4 запустят в 2023 году

Собянин открыл после реконструкции современный вокзал Переделкино

Новости часа: пригородный вокзал Переделкино открыт после реконструкции

Собянин открыл после реконструкции современный вокзал "Переделкино"

Новости часа: Собянин открыл горнолыжный комплекс на Воробьевых горах в Москве

Сергей Собянин открыл горнолыжный комплекс на Воробьевых горах

Сергей Собянин и генеральный директор ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров открыли после реконструкции пригородный вокзал Переделкино. Во время работ одноименная станция продолжала работать. Для пассажиров делали временные платформы.

Мэр города сообщил, что вокзал станет частью наземного метро и войдет в состав МЦД-4. Также он рассказал, что появятся не только новые диаметры, но и обновится подвижной состав: в Москву поставят 26 поездов "Иволга". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородтранспортМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика