Сергей Собянин вручил государственные и городские награды выдающимся москвичам. Горожане были отмечены такими наградами, как орден Почета и медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Также в ходе мероприятия были вручены почетные грамоты и благодарности президента. На церемонии отметили заслуги представителей общественных организаций, строителей, тренеров, спортсменов и медиков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.