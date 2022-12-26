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26 декабря, 16:45

Общество

Собянин вручил государственные и городские награды выдающимся москвичам

Собянин вручил государственные и городские награды выдающимся москвичам

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Сергей Собянин вручил государственные и городские награды выдающимся москвичам. Горожане были отмечены такими наградами, как орден Почета и медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Также в ходе мероприятия были вручены почетные грамоты и благодарности президента. На церемонии отметили заслуги представителей общественных организаций, строителей, тренеров, спортсменов и медиков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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