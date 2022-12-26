Собянин открыл после реконструкции современный вокзал "Переделкино"

Сергей Собянин и генеральный директор ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров открыли после реконструкции пригородный вокзал "Переделкино" Киевского направления Московской железной дороги (МЖД). Во время проведения работ станция продолжала работать, а для пассажиров были сооружены временные платформы.

Теперь современный пригородный вокзал станет частью наземного метро и войдет в состав четвертого московского диаметра. Кроме того, завершился второй этап строительства железнодорожной станции Минская.

Какие работы осталось завершить? И когда откроются московские диаметры? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.