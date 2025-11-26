Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире 3 декабря

Сергей Собянин ответит на все актуальные вопросы москвичей в прямом эфире Москвы 24 и канала "ТВ Центр" 3 декабря в 18:00.

Трансляция будет идти также на сайте mos.ru, где уже можно оставлять свои вопросы. Масштабное интервью с мэром проводится уже не первый год. Среди тем – развитие сфер здравоохранения, образования и транспорта, а также строительство жилья и меры социальной поддержки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.