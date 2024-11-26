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Новости

Новости

26 ноября, 22:30

Новости

Новости часа: Сергей Собянин сообщил об открытии еще 13 обновленных поликлиник

Новости часа: Сергей Собянин сообщил об открытии еще 13 обновленных поликлиник

Новости часа: Собянин утвердил проект реорганизации промзоны у станции "Полежаевская"

Новости часа: утвержден проект реорганизации части промзоны "Магистральные улицы"

Собянин: территорию бывшей промзоны у "Полежаевской" ждет реорганизация

Новости часа: Сергей Собянин сообщил об открытии еще 13 обновленных поликлиник

Новости часа: Сергей Собянин сообщил об открытии еще 13 обновленных поликлиник

Новости часа: еще 13 поликлиник обновлено по новому московскому стандарту

Новости часа: еще 13 детских и взрослых поликлиник заработали по новому стандарту

Сергей Собянин: еще 13 поликлиник обновлено по новому московскому стандарту

Сергей Собянин рассказал о прокладке Рублево-Архангельской линии метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В разных районах столицы после реконструкции открылись 13 детских и взрослых поликлиник, сообщил Сергей Собянин.

Образовательный комплекс на 950 мест построят в Западном Дегунине, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Возможность оплачивать проезд виртуальной "Тройкой" появится еще на 85 турникетах 15 станций МЦД, передает пресс-служба столичного Дептранса.

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