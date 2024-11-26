Новости часа: Сергей Собянин сообщил об открытии еще 13 обновленных поликлиник

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В разных районах столицы после реконструкции открылись 13 детских и взрослых поликлиник, сообщил Сергей Собянин.

Образовательный комплекс на 950 мест построят в Западном Дегунине, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Возможность оплачивать проезд виртуальной "Тройкой" появится еще на 85 турникетах 15 станций МЦД, передает пресс-служба столичного Дептранса.