26 ноября, 19:45Новости
Новости часа: Собянин утвердил проект реорганизации промзоны у станции "Полежаевская"
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Офисный центр построят около метро "Полежаевская" на месте промзоны. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Ближайшая ночь может стать самой холодной в столичном регионе с начала осени, проинформировал центр погоды "Фобос".
На северо-западе Москвы модернизировали крупный газорегуляторный пункт без отключения потребителей, пишет портал мэра и правительства столицы.