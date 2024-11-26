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Новости

26 ноября, 19:45

Новости

Новости часа: Собянин утвердил проект реорганизации промзоны у станции "Полежаевская"

Новости часа: Собянин утвердил проект реорганизации промзоны у станции "Полежаевская"

Новости часа: утвержден проект реорганизации части промзоны "Магистральные улицы"

Собянин: территорию бывшей промзоны у "Полежаевской" ждет реорганизация

Новости часа: Сергей Собянин сообщил об открытии еще 13 обновленных поликлиник

Новости часа: Сергей Собянин сообщил об открытии еще 13 обновленных поликлиник

Новости часа: еще 13 поликлиник обновлено по новому московскому стандарту

Новости часа: еще 13 детских и взрослых поликлиник заработали по новому стандарту

Сергей Собянин: еще 13 поликлиник обновлено по новому московскому стандарту

Сергей Собянин рассказал о прокладке Рублево-Архангельской линии метро

Новости часа: более 20 тыс студентов обменялись идеями сохранения памятников

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Офисный центр построят около метро "Полежаевская" на месте промзоны. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Ближайшая ночь может стать самой холодной в столичном регионе с начала осени, проинформировал центр погоды "Фобос".

На северо-западе Москвы модернизировали крупный газорегуляторный пункт без отключения потребителей, пишет портал мэра и правительства столицы.

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