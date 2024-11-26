Собянин: территорию бывшей промзоны у "Полежаевской" ждет реорганизация

В Москве утвердили проект реорганизации части промзоны Магистральные улицы, который включает более 1,5 гектара территории. Территорию промзоны реорганизуют рядом со станцией метро "Полежаевская". Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Многофункциональный офисный центр хотят построить с подземной парковкой. Там откроют магазины, кафе, отделения банков. Потом участок благоустроят, высадят деревья и кустарники. Промзона Магистральные улицы вошла в программу комплексного развития территорий.

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