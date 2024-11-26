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Новости

Новости

26 ноября, 14:45

Новости

Новости часа: Сергей Собянин сообщил об открытии еще 13 обновленных поликлиник

Новости часа: Сергей Собянин сообщил об открытии еще 13 обновленных поликлиник

Новости часа: еще 13 поликлиник обновлено по новому московскому стандарту

Новости часа: еще 13 детских и взрослых поликлиник заработали по новому стандарту

Сергей Собянин: еще 13 поликлиник обновлено по новому московскому стандарту

Сергей Собянин рассказал о прокладке Рублево-Архангельской линии метро

Новости часа: более 20 тыс студентов обменялись идеями сохранения памятников

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о прокладке Рублево-Архангельской линии метро

Новости часа: более 20 тыс человек приняли участие в молодежном форуме "Наследие"

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о прокладке Рублево-Архангельской линии метро

Центральный транспортный узел планируют начать развивать в Москве в 2025 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 13 детских и взрослых поликлиник открыли в Москве после реконструкции. Об этом сообщил Сергей Собянин.

100 некоммерческих организаций получат гранты на социальные проекты, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Москвичи могут сообщить о неисправности освещения в доме или на улице на портале "Наш город", пишет портал mos.ru.

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