Новости часа: Сергей Собянин сообщил об открытии еще 13 обновленных поликлиник

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 13 детских и взрослых поликлиник открыли в Москве после реконструкции. Об этом сообщил Сергей Собянин.

100 некоммерческих организаций получат гранты на социальные проекты, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Москвичи могут сообщить о неисправности освещения в доме или на улице на портале "Наш город", пишет портал mos.ru.