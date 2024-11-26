26 ноября, 14:45Новости
Новости часа: Сергей Собянин сообщил об открытии еще 13 обновленных поликлиник
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 13 детских и взрослых поликлиник открыли в Москве после реконструкции. Об этом сообщил Сергей Собянин.
100 некоммерческих организаций получат гранты на социальные проекты, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
Москвичи могут сообщить о неисправности освещения в доме или на улице на портале "Наш город", пишет портал mos.ru.