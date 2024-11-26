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26 ноября, 13:45

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Новости часа: еще 13 поликлиник обновлено по новому московскому стандарту

Новости часа: еще 13 поликлиник обновлено по новому московскому стандарту

Новости часа: еще 13 детских и взрослых поликлиник заработали по новому стандарту

Сергей Собянин: еще 13 поликлиник обновлено по новому московскому стандарту

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице обновлено по новому московскому стандарту еще 13 поликлиник. Возле медучреждений также высадили ели, которые украсят к празднику. Об этом рассказал Сергей Собянин.

На ВДНХ открыли каток площадью более 20 тысяч квадратных метров, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

По прогнозам синоптиков, снег пройдет в Москве 27 и 28 ноября.

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