26 ноября, 13:45Новости
Новости часа: еще 13 поликлиник обновлено по новому московскому стандарту
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице обновлено по новому московскому стандарту еще 13 поликлиник. Возле медучреждений также высадили ели, которые украсят к празднику. Об этом рассказал Сергей Собянин.
На ВДНХ открыли каток площадью более 20 тысяч квадратных метров, сообщила заммэра Наталья Сергунина.
По прогнозам синоптиков, снег пройдет в Москве 27 и 28 ноября.