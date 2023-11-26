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26 ноября, 13:15

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Собянин назвал самые необычные станции Московского метрополитена

Собянин назвал самые необычные станции Московского метрополитена

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Новые станции столичного метро имеют уникальные конструкции, нестандартный формат их строительства необходим из-за расположения близлежащей инфраструктуры или для организации удобных пересадок. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Москва стоит на бугристой местности, пересеченной реками. Это вызов для проектировщиков метро, которым необходимо учесть особенности ландшафта, отметил мэр. В числе самых необычных станций – "Мичуринский проспект" Солнцевской линии. Это первая полуподземная станция в столице. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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