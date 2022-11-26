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Москвичи ежегодно получают 400 млн услуг через электронные сервисы – Собянин

Москвичи ежегодно получают 400 млн услуг через электронные сервисы – Собянин

Собянин утвердил проект планировки нового жилого квартала в районе Марьина Роща

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Сергей Собянин и Денис Мантуров запустили производство на автозаводе "Москвич"

Собянин и Мантуров открыли серийную сборку автомобилей на автозаводе "Москвич"

Собянин и Мантуров открыли серийную сборку автомобилей на автозаводе "Москвич"

Москвичи ежегодно получают 400 миллионов услуг, пользуясь сервисами в электронном виде. Всего масштабной цифровой экосистемой, которая создана в столице, успешно пользуются больше 15 миллионов человек. Об этом написал Сергей Собянин в телеграм-канале.

Больше 400 тысяч компаний имеют аккаунты на городских порталах. Например, Инвестпортал помогает предпринимателям найти партнеров, реализовать проекты. Столичные цифровые решения оценили и в регионах. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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