Москвичи ежегодно получают 400 млн услуг через электронные сервисы – Собянин

Москвичи ежегодно получают 400 миллионов услуг, пользуясь сервисами в электронном виде. Всего масштабной цифровой экосистемой, которая создана в столице, успешно пользуются больше 15 миллионов человек. Об этом написал Сергей Собянин в телеграм-канале.

Больше 400 тысяч компаний имеют аккаунты на городских порталах. Например, Инвестпортал помогает предпринимателям найти партнеров, реализовать проекты. Столичные цифровые решения оценили и в регионах. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.