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Москва 24

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Происшествия

16:45

Собянин выразил соболезнования в связи с трагедией на шахте в Кузбассе

мэр Москвы происшествия регионы видео Роман Карлов Ксения Чепенко

Сергей Собянин выразил соболезнования губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву. Телеграмма размещена на официальном сайте правительства Москвы.

Мэр отметил, что все жители столицы тяжело переживают трагедию в шахте "Листвяжная". Он также передал слова сочувствия семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

К представительству Кузбасса в Москве жители столицы идут с цветами. Так они выражают скорбь по погибшим.

Утром 25 ноября стало известно о задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове. Сообщалось, что очаг пожара находился в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.

Ранее стало известно о гибели 52 человек. Кроме того, пострадали 63 человека, из которых 50 были госпитализированы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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