Собянин выразил соболезнования в связи с трагедией на шахте в Кузбассе

Сергей Собянин выразил соболезнования губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву. Телеграмма размещена на официальном сайте правительства Москвы.

Мэр отметил, что все жители столицы тяжело переживают трагедию в шахте "Листвяжная". Он также передал слова сочувствия семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

К представительству Кузбасса в Москве жители столицы идут с цветами. Так они выражают скорбь по погибшим.

Утром 25 ноября стало известно о задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове. Сообщалось, что очаг пожара находился в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.

Ранее стало известно о гибели 52 человек. Кроме того, пострадали 63 человека, из которых 50 были госпитализированы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.