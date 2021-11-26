Москвичам рассказали о главных новостях к этому часу.

В Москве снова будут проводить уличные фестивали и новогодние ярмарки. "Путешествие в Рождество" возвращается, заявил Сергей Собянин.

Новая волна оттепели накрывает столицу. В выходные будут слякотно, однако о сугробах думать пока рано, сообщили синоптики.

В Израиле выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса из Африки. Британские ученые говорят, что этот вариант намного хуже предыдущих.

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