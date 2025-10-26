Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 октября

Новая школа на 775 мест открылась в Хорошёво-Мнёвниках. Об этом сообщил Сергей Собянин. Здание учебного заведения появилось в составе нового жилого квартала на Шелепихинской набережной. Общая площадь школы составляет почти 15 тысяч квадратных метров.

Кроме того, аномальное тепло сохранится в Москве в последнюю неделю октября. Температура превысит норму примерно на 3 градуса. Снега пока не ожидается. По ночам термометры покажут 5–7 градуса. При этом в Подмосковье в ночь на среду возможно похолодание до нуля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

