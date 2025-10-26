Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 октября, 20:30

Мэр Москвы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 октября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 октября

Собянин: направленный в сторону Москвы БПЛА ликвидирован системой ПВО

Собянин: новая школа на 775 мест открылась в Хорошево-Мневниках

Собянин: в Москве подведены итоги конкурса "Лидеры цифровой трансформации"

Сергей Собянин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

Собянин: силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

Собянин: две благоустроенные набережные появятся в Мнёвниковской пойме

Собянин: Москва продолжит восстанавливать инфраструктуру Донецка и Луганска

Собянин: началась реставрация фасадов Богоявленского собора в Елохово

Собянин: силы ПВО пресекли атаку еще одного беспилотника на Москву

Новая школа на 775 мест открылась в Хорошёво-Мнёвниках. Об этом сообщил Сергей Собянин. Здание учебного заведения появилось в составе нового жилого квартала на Шелепихинской набережной. Общая площадь школы составляет почти 15 тысяч квадратных метров.

Кроме того, аномальное тепло сохранится в Москве в последнюю неделю октября. Температура превысит норму примерно на 3 градуса. Снега пока не ожидается. По ночам термометры покажут 5–7 градуса. При этом в Подмосковье в ночь на среду возможно похолодание до нуля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородобществопогодавидеоЕкатерина Кузнеченкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика