Собянин: в Москве подведены итоги конкурса "Лидеры цифровой трансформации"

В Москве подвели итоги конкурса разработчиков цифровых продуктов для государственных структур и бизнеса "Лидеры цифровой трансформации", сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Церемония награждения прошла в кластере "Ломоносов".

В этом году на конкурс зарегистрировалось более 11 тысяч участников. Заявки поступили из всех российских регионов и 26 стран, включая Китай, Индию, Иран и другие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.