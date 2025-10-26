Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 октября, 12:15

Мэр Москвы

Собянин: в Москве подведены итоги конкурса "Лидеры цифровой трансформации"

Собянин: в Москве подведены итоги конкурса "Лидеры цифровой трансформации"

Сергей Собянин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

Собянин: силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

Собянин: две благоустроенные набережные появятся в Мнёвниковской пойме

Собянин: Москва продолжит восстанавливать инфраструктуру Донецка и Луганска

Собянин: началась реставрация фасадов Богоявленского собора в Елохово

Собянин: силы ПВО пресекли атаку еще одного беспилотника на Москву

Собянин: проект "Давай дружить!" за 5 лет стал поддержкой для детей-сирот

Сергей Собянин: в районе Солнцево в 2026 году появится новая школа

Сергей Собянин: в районе Солнцево в 2026 году появится новая школа

В Москве подвели итоги конкурса разработчиков цифровых продуктов для государственных структур и бизнеса "Лидеры цифровой трансформации", сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Церемония награждения прошла в кластере "Ломоносов".

В этом году на конкурс зарегистрировалось более 11 тысяч участников. Заявки поступили из всех российских регионов и 26 стран, включая Китай, Индию, Иран и другие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытехнологиигородвидеоЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика