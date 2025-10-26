Сергей Собянин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

Сергей Собянин поздравил в своем канале в мессенджере MAX работников и ветеранов автомобильного и городского транспорта с профессиональным праздником. Мэр отметил, что праздник объединяет водителей, механиков, инженерно-технических и других специалистов автотранспортных предприятий Москвы, обеспечивающих комфорт и безопасность пассажиров.

Собянин поблагодарил транспортников за верность профессии, добросовестный труд и вклад в развитие города. Также он пожелал им крепкого здоровья, благополучия и новых успехов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.