26 октября, 11:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

Сергей Собянин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

Сергей Собянин поздравил в своем канале в мессенджере MAX работников и ветеранов автомобильного и городского транспорта с профессиональным праздником. Мэр отметил, что праздник объединяет водителей, механиков, инженерно-технических и других специалистов автотранспортных предприятий Москвы, обеспечивающих комфорт и безопасность пассажиров.

Собянин поблагодарил транспортников за верность профессии, добросовестный труд и вклад в развитие города. Также он пожелал им крепкого здоровья, благополучия и новых успехов.

