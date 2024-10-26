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26 октября, 06:30

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Собянин: более 90 памятников архитектуры отреставрировали в ЦАО

Собянин: более 90 памятников архитектуры отреставрировали в ЦАО

Собянин дал старт новому этапу подземных работ на Рублево-Архангельской линии метро

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Более 90 памятников архитектуры отреставрировали в центральном округе Москвы. Привели в порядок также спортивные площадки и парки, рассказал Сергей Собянин.

Помимо этого, благоустроили территорию рядом с информагентством ТАСС. Там положили новую плитку и поставили лавочки. А на Кадашевском набережной расширили пешеходную часть, положили плитку, заменили асфальт, установили фонари и высадили деревья.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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