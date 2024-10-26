Собянин дал старт новому этапу подземных работ на Рублево-Архангельской линии метро

К прокладке будущей Рублево-Архангельской линии метро присоединился проходческий щит "Лилия". Старт новому этапу подземных работ на участке от станции "Бульвар Генерала Карбышева" до "Серебряного Бора" дал Сергей Собянин.

В день старта мэр лично зашел к операторам механизированной установки. Его визит оказался для работников неожиданностью.

Что мэр Москвы пожелал строителям метро и какие дополнительные задачи поставил? Ответы на эти и другие вопросы – в программе "Москва сегодня" 26 октября в 09:20.