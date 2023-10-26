Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 октября

В Москве утвердили планировку заключительного участка новой Троицкой линии метро. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Серей Собянин. Участок протянется вдоль Калужского шоссе и до Октябрьского проспекта.

Столичную коммунальную технику перевели на зимний режим работы. Первая метель накроет Москву этой ночью.

На ВДНХ готовятся к масштабному форуму "Россия". Он откроется 4 ноября и покажет достижения всех регионов. Там представят последние разработки, расскажут о традициях, культуре и спорте.

Спорткомплекс с бассейном откроют в Зеленограде в 2025 году. Об этом рассказал Собянин в ходе приема граждан. Он проходил по поручению президента.

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