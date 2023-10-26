Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 октября, 21:00

Новости

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 октября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 октября

Собянин: открыт прием заявок на получение знака отличия "За развитие московского спорта"

Новости часа: в Москве открыт прием заявок на получение знака отличия в сфере спорта

Новости часа: детский сад в Коммунарке откроется в первом квартале 2024 года

Новости часа: ремонт в центре "Мои документы" на Смоленском бульваре закончат в декабре

Новости часа: спорткомплекс с бассейном откроют в Зеленограде в 2025 году

Новости часа: волонтерское движение Москвы объединяет свыше 1,16 млн человек

Собянин рассказал, что спорткомплекс с бассейном в Зеленограде откроют в 2025 году

Новости часа: Собянин утвердил планировку финишного участка Троицкой линии метро

Новости часа: в Москве открылись еще два волонтерских центра "Доброе место"

В Москве утвердили планировку заключительного участка новой Троицкой линии метро. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Серей Собянин. Участок протянется вдоль Калужского шоссе и до Октябрьского проспекта.

Столичную коммунальную технику перевели на зимний режим работы. Первая метель накроет Москву этой ночью.

На ВДНХ готовятся к масштабному форуму "Россия". Он откроется 4 ноября и покажет достижения всех регионов. Там представят последние разработки, расскажут о традициях, культуре и спорте.

Спорткомплекс с бассейном откроют в Зеленограде в 2025 году. Об этом рассказал Собянин в ходе приема граждан. Он проходил по поручению президента.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыметрогородобществоспортвидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика