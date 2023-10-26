Собянин: открыт прием заявок на получение знака отличия "За развитие московского спорта"

Начинается прием заявок на получение знака отличия "За развитие московского спорта". Об этом мэр Москвы сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Знак учредили в этом году в честь 100-летия московского спорта. Им наградят тех, кто внес большой вклад в развитие физкультуры и спорта, а также в формирование спортивной инфраструктуры города.

Знак выполнен из металлов золотого и серебряного цвета. На нем изображен Георгий Победоносец. Заявки принимаются до 13 ноября.

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