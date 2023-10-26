Новости часа: в Москве открыт прием заявок на получение знака отличия в сфере спорта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Прием заявок на получение знака отличия в сфере спорта начался в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Противогололедную обработку дорог проведут в столице в 21:00. На город надвигается метель, заявил комплекс городского хозяйства.

В Тушине отремонтируют пешеходный мост через канал имени Москвы. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.