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26 октября, 17:15

Спорт

Новости часа: в Москве открыт прием заявок на получение знака отличия в сфере спорта

Новости часа: в Москве открыт прием заявок на получение знака отличия в сфере спорта

Новости часа: детский сад в Коммунарке откроется в первом квартале 2024 года

Новости часа: ремонт в центре "Мои документы" на Смоленском бульваре закончат в декабре

Новости часа: спорткомплекс с бассейном откроют в Зеленограде в 2025 году

Новости часа: волонтерское движение Москвы объединяет свыше 1,16 млн человек

Собянин рассказал, что спорткомплекс с бассейном в Зеленограде откроют в 2025 году

Новости часа: Собянин утвердил планировку финишного участка Троицкой линии метро

Новости часа: в Москве открылись еще два волонтерских центра "Доброе место"

Новости часа: порядка 40 станций метро построят в Москве в ближайшие годы

Собянин: в Москве открылись еще два волонтерских центра "Доброе место"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Прием заявок на получение знака отличия в сфере спорта начался в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Противогололедную обработку дорог проведут в столице в 21:00. На город надвигается метель, заявил комплекс городского хозяйства.

В Тушине отремонтируют пешеходный мост через канал имени Москвы. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

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